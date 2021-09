Gutt fløyet til sykehus i luftambulanse etter påkjørsel

NTB

En gutt er fløyet til sykehus i Tromsø etter en påkjørsel i et boligfelt tirsdag ettermiddag.

Troms politidistrikt meldte først om hendelsen klokka 13.50 tirsdag på Twitter. Politiet fikk opplyst at den sju år gamle gutten var våken, og at han ga uttrykk for smerter da han ble fraktet med ambulanse til legevakten på Finnsnes.

Barnet ble litt senere fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre undersøkelser.

Politiet har avhørt bilens fører og tatt beslag i førerkortet hans. Ulykken har skjedd i et fotgjengerfelt, skriver politiet.