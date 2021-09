Store forsinkelser og innstillinger i togtrafikken

NTB

Feil med en sporveksler førte til problemer for de reisende på Gardermobanen tirsdag. Feilen er rettet, men det vil fortsatt være forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor hadde tirsdag problemer med en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm.

Problemet førte til innstillinger og omfattende forsinkelser i togtrafikken.

Problemet oppsto «tidlig i morges», ifølge Bane Nor. Ved 13-tiden ble det opplyst at feilen er rettet , men at det fortsatt vil være forsinkelser og innstillinger.

– Vi jobber på spreng med å utbedre problemet. Togene går, men det er forsinkelser, dessverre, sa pressevakt Stine Strachan i Bane Nor til NTB før feilen var rettet.