Kvinne dømt til sju måneders fengsel etter falsk voldtektsanklage

NTB

En 26 år gammel kvinne ble i mars i år dømt til sju måneders fengsel i Oslo tingrett for en falsk voldtektsanklage, melder Rett24.

I august 2018 opplyste den i dag 26 år gamle kvinnen til politiet at hennes tidligere kjæreste hadde overfalt henne, og påført henne kuttskader i ansiktet under et voldtektsforsøk, skriver Rett24.

Mannen ble pågrepet og satt to døgn i politiarrest, mens leiligheten hans ble ransaket. Høsten 2019, et drøyt år etter at saken ble anmeldt, anmeldte politiet kvinnen for falsk forklaring. Våren 2020 ble saken henlagt som intet straffbart forhold.

Kvinnen sto imidlertid på sitt fram til i mars i år, da hun til slutt erkjente forholdet. Forklaringen hennes var at de to sto i en samværsstrid om det kvinnen, på det tidspunktet, trodde var deres felles sønn. Hun var redd for at han ville få omsorgen for barnet

Saken behandlet som tilståelsessak i Oslo tingrett i vår, men ikke publisert før nå i høst.

Kvinnen fikk fem måneders strafferabatt på grunn av tilståelsen og fordi saken kun dreide seg om en anklage om forsøk på voldtekt.