Nytt universitetsbygg på Gaustad blir 5 milliarder dyrere enn planlagt

NTB

Livsvitenskapsbygget på Gaustad blir trolig ett år forsinket og 5 milliarder kroner dyrere enn antatt. Den nye prisen er 11,6 milliarder kroner.

Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliarder kroner på bygging av Livsvitenskapsbygget. Senere analyser viste at kostnadsrammen ville bli overskredet, blant annet på grunn av krevende grunnforhold med kvikkleire, skriver Aftenposten.

Det siste året har eksterne konsulenter gjort nye analyser av prosjektet. I slutten av august var rapporten klar. Den viser at de forventede kostnadene har økt med nesten 5 milliarder kroner.

Bygget skal bli landets største universitetsbygning og skal etter planen fylles av fagmiljøer innen helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi. Giganthuset er en del av prosjektet Oslo Science City og er Universitetet i Oslos (UiO) største satsing noensinne.

Henrik Asheim (H), avtroppende minister for forskning og høyere utdanning, forklarer den økte prisen slik:

– Hovedårsaken til det er så enkelt at det er besluttet at Oslo universitetssykehus også skal inn i Livsvitenskapsbygget og det må da utvides for å få plass til dem også.

Asheim sier regjeringen vil komme tilbake til endelig kostnadsramme i statsbudsjettet som legges fram 12. oktober.

Det nye Livsvitenskapsbygget vil nå bli på totalt 97.000 kvadratmeter. Det er rundt 12.000 kvadratmeter mer enn det var lagt opp til da kun UiO skulle holde til i bygget.