Sp vil kutte norsk krafteksport til Europa

Ole André Myhrvold, som representerer Østfold for Senterpartiet, sier at om Sp går inn i regjering, vil de sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Senterpartiet vurderer muligheten for å stanse overføringen av norsk kraft til det europeiske kontinentet for å sikre lavere strømpris her hjemme.