Solberg: Førstelinjen oftest utsatt for trusler og voldelige hendelser

Blomster er lagt ned ved et Nav-kontor på Danmarksplass i Bergen, etter at en av de ansatte ble drept på jobb.

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) kondolerer til pårørende og kollegaer etter at to kvinner ble knivstukket på Nav Årstad i Bergen mandag.

– Vi skal gjøre det beste gjennom Nav til å ta vare på de og sørge for at de skal få hjelp. Det er mange i førstelinjen i vårt velferdssystem, som oftest er utsatt for trusler og voldelige hendelser. Det er tøft å møte folk som kan være ustabile og ute av seg, sier Solberg til NRK.

Hun opplyser samtidig at hendelsen må bli tatt på alvor.

Politiet i Bergen fikk melding om knivstikkingen klokka 10.02 mandag formiddag. En mann i 30-årene ble pågrepet uten dramatikk kort tid etter.

En kvinne i slutten av 50-årene døde av skadene, mens den andre kvinnen i midten av 30-årene er lettere skadd.

De pårørende er varslet.

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene, av utenlandsk opprinnelse og har vært norsk statsborger siden 2019. Han er ikke en kjenning av politiet.

Han er nå i avhør hos politiet og blir framstilt for varetektsfengsling tirsdag.