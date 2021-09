Ap, Sp og SV klare til sonderinger

Trygve Slagsvold Vedum, Sp bekrefter at partiet ønsker sonderingssamtaler om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med SV og Audun Lysbakken, i tillegg til Arbeiderpartiet. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Torsdag starter sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om mulighetene for å danne en flertallsregjering. Ap-leder Jonas Gahr Støre har håp.

– Jeg har hatt gode samtaler med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken siden onsdag. Jeg har da formelt invitert Sp og SV til regjeringssonderinger, og de har takket ja, sa Støre til pressen etter at det mandag ble klart at det blir sonderinger med tanke på å få til en flertallsregjering – slik Ap-lederen hele tiden har ønsket.

Drar til Hurdal

Sonderingene skal etter planen starte førstkommende torsdag på Hurdalsjøen Hotell med en mindre delegasjon fra hvert av partiene.

Fra Ap stiller Støre sammen med nestleder Hadia Tajik, mens Sp stiller med partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad. SV-leder Audun Lysbakken var mandag noe uklar på hvem han tar med seg.

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen stått steilt på at de ønsker en regjering med kun Ap og Sp. Vedum har samtidig vært varsom med å lukke døra fullstendig for SV, og etter et møte i den nye stortingsgruppa mandag sier partiet altså ja til å gå i sonderinger med SV.

– Vi har konkludert med at vi ønsker en sonderingsrunde for å kartlegge om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med SV og Ap, sier Vedum.

Snublesteiner

Ingen av de tre partilederne ville mandag uttale seg om hvilke temaer som skal diskuteres, eller hva som kan bli de største politiske snublesteinene i de kommende sonderingene.

Den siste uka har Støre hatt en rekke samtaler på tomannshånd med Vedum og Lysbakken. På spørsmål fra NTB om det har tatt lenger tid enn han trodde å få de to med på sonderinger, svarer Støre et klart «nei».

– Det har skjedd ganske på merket, egentlig, sier han.

Viktig mellomstasjon

Støre beskriver sonderingene som en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger om en regjeringsplattform.

– Dette er et godt opplegg for en flertallsregjering. Jeg er styrket i den oppfatningen, sier han.

Det er ikke er satt en tidsplan for hvor lenge sonderingene vil vare.

– Jeg har ikke satt en konkret tid på det, men vi har en timeplan med tanke på når statsbudsjettet legges fram, det er en grei timeplan å forholde seg til, sier Støre.

– Politikken avgjør

SV står samtidig på at de krever kraftfulle tiltak for å få ned ulikhet og klimautslipp. Men Lysbakken sier han ikke frykter at Sp vil gjøre seg så vanskelige i forhandlingene at det blir umulig for SV å gå med i regjering.

– De har sine ting, og vi har våre. Så får vi se om vi kan møtes. Det blir spennende, sier han til NTB.

– Det steget de har tatt i dag er positivt. Det understreker det felles ansvaret vi har.

– Hvor stor er sannsynligheten for at sonderingene munner ut i forhandlinger?

– Det skulle jeg gjerne ha visst. Men det er politikken som avgjør, sier Lysbakken.