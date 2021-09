Varsler vindkast på 32 m/s: Kan bli åtte meter høye bølger

De neste dagene ligger det an til ruskevær og voldsom vind flere steder i landet.

Sterkest blir vinden i Nord-Norge, som må stålsette seg for årets første høststorm. Her kan styrken på vindkastene komme opp i orkan styrke.

– Vi har sendt ut enda et gult farevarsel på vindkast for områdene Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Fra onsdag morgen til om kvelden er det ventet lokalt kraftige vindkast på 27-35 m/s fra sør, melder Meteorologisk Institutt på Twitter.

Det er vindstyrke i skjæringspunktet mellom sterk storm og orkan.

Kraftigst vindkast ventes mellom Lyngsalpene og Porsangerfjorden,

Den sterke vinden vil medføre ekstra utfordringer for de som bor ytterst langs kysten, og de som ferdes til havs.

Spesielt ille blir det i Salten, Ofoten og Lofoten. Når høststormen er på sitt sterkeste i disse områdene er det bare en ting å gjøre: Skalke lukene.

– Lurt å holde seg mest mulig inne

Beauforts vindskala brukes til å angi vindstyrke med navn og nummer.

Onsdagens storm medfører svært høye bølger. Fra Trøndelag til Lofoten må det påregnes bølgehøyder på sju til åtte meter, lyder advarslene fra meteorologene.

– Nå får vi den første høtsstormen i Norge. Da er det nok ikke lurt å dra ut i båt, men å holde seg mest mulig inne. Det blir ikke så sterk vind lenger inn i landet, men det kan nok blåse litt der også. Vinden vil være sterkest nord for Stad og nordover til Lofoten og Ofoten, opplyser statsmeteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NRK.

Mens vinden er ventet å herje i de vestlige og nordlige deler av landet, vil det i andre deler av landet nærmest bli sommertemperaturer. I Skien, Porsgrunn, Kragerø og Notodden er det meldt opp mot 20 grader onsdag.

Lavtrykk i kø



For de som bor langs kysten på Vestlandet og nordover, er sommeren definitivt over. Her er det ventet at lavtrykkene kommer på rekke og rad fremover.

– Verst blir det fra Stad og nordover til Sør-Troms. Hold godt på hatten!, er meteorologens anbefaling for de som må ferdes utendørs førstkommende onsdag.

Her oppfordres innbyggere til å sikre løse gjenstander, sjekke fortøyningene til båt og brygge, og vise hensyn til naturkreftene.

Torsdag ser det ut til at vinden også vil ta seg opp langs kysten av Sørlandet og deler av Rogaland, før det igjen vil roe seg.

