NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 20. september.

Ekstraordinært statsråd

Det holdes ekstraordinært statsråd klokka 11 i forbindelse med Kjell Ingolf Ropstads (KrF) avgang som barne- og familieminister. KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad skal overta Ropstads oppgaver i barne- og familiedepartementet.

Solberg til FNs hovedforsamling

Statsminister Erna Solberg (H) deltar på FNs 76. hovedforsamling i New York. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar. Med få uker igjen før Norge får ny regjering, blir dette Solbergs siste mulighet som statsminister til å møtes ansikt til ansikt med mange av sine internasjonale kollegaer.

Virke legger fram konjunkturanalyse

Virke og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen legger fram konjunkturtall for sine handelsbransjer, og varsler at de vil dele sine forventninger til Støres nye regjering for videre vekst i handels- og tjenestenæringen.

Dom mot rwandisk hotellsjef

Det ventes dom i rettssaken mot Paul Rusesabagina, som er tiltalt for terror. Rusesabagina, som er blitt hyllet for å redde etniske tutsier under folkemordet i 1994, ble pågrepet i fjor. Han har vært en langvarig kritiker av regimet til president Paul Kagame. I 2004 ble hans gjerninger internasjonalt kjent gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Det svenske statsbudsjettet legges fram

Regjeringen i Sverige legger fram sitt forslag til statsbudsjett. Regjeringen har tidligere varslet at budsjettforslaget vil inneholde skatteletter for 7,5 millioner svensker med lav og middels inntekt.