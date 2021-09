NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 20. september.

Sju-åtte ran og ransforsøk i Oslo i helgen

– Vi har hatt sju eller åtte ran eller forsøk på ran siden fredag ettermiddag, sier krimleder Anders Johnsrud i Oslo politidistrikt til NRK søndag kveld.

Nesten alle ranene har vært i tilknytning til vestgående T-banelinjer, eller der hvor ungdom samles på vestsiden av byen, forteller krimlederen.

– Vi ser flere av ranene i sammenheng og tror noen av gjerningspersonene går igjen her. Det er unge voksne, både dem som blir ranet og de som står på den andre siden som gjerningspersoner, sier Johnsrud.

474 nye koronasmittede registrert siste døgn – 161 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 474 koronasmittede i Norge. Det er 179 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 871 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.268, så trenden er stadig fallende. I Oslo ble det registrert 161 nye koronasmittede siste døgn. Det er 33 færre enn samme dag forrige uke.

Opptelling viser at Putins parti forblir størst i Russland

Etter at om lag halvparten av stemmene er talt opp, har regjeringspartiet Forente Russland foreløpig en oppslutning på 45,9 prosent, mens Kommunistpartiet oppnår 21,5 prosent, ifølge landets valgkommisjon

Valget anses som en sentral del av Putins plan om å befeste sitt grep om makten i forkant av presidentvalget i 2024, hvor et flertall i Dumaen er essensielt.

Emmy-triumf for «The Crown»

Den populære TV-serien «The Crown» gjorde rent bord og tok med seg alle prisene i dramakategorien i nattens Emmy-utdeling i Los Angeles.

Serien ble kåret til vinner av den prestisjefylte kategorien beste dramaserie, i tillegg til at Olivia Colman vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie og Josh O'Connor sikret seg prisen for beste mannlige hovedrolle. Også prisene for beste birolle i en dramaserie gikk til «The Crown».

SV vil åpne for eggdonasjon for transmenn

SV vil sikre transmenn og ikke-binære rett til eggdonasjon. Nå får Stortinget avgjøre saken. – Det er ikke bare tenkte tilfeller dette handler om, men reelle personer som får nei i dag, forteller avtroppende stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) til Vårt Land.

Wilkinson har engasjert seg sterkt i saken og har fått helseministeren til utarbeide et forslag til endring av bioteknologiloven som er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven.