Mor og datter dømt til ett års fengsel for familievold

NTB

En mor og en datter er i Agder tingrett dømt til ett års fengsel for vold i nære relasjoner.

Ifølge dommen utsatte moren og den eldre søsteren 17 åringen for psykisk og fysisk vold i en lengre periode, skriver Fædrelandsvennen.

De skriver at 17-åringen i retten forklarte at familien begynte å kontrollere henne da hun gikk på ungdomsskolen, og at hun ikke fikk ha besøk av venner og ikke være på besøk hos noen. Da 17-åringen begynte på videregående fikk hun seg en ikke-muslimsk kjæreste, og etter et besøk hos kjæresten ble hun pisket med en ledning.

En undersøkelse av 17-åringen viste at hun hadde blåmerker på armene, beina og overkroppen.

Storesøsteren er dømt til ett års betinget fengsel, mens moren er dømt til delvis betinget dom av hensyn til sine yngste barn. Begge har nektet straffskyld.

Morens forsvarer, Alf Tore Nilsen, opplyser til avisa at klienten ikke har bestemt seg for om hun vil anke dommen. Datterens forsvarer, Morten Kjensli, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.