Mulig ransforsøk med øks på T-banestasjon i Oslo

NTB

Politiet har kontroll på fem personer ved Makrellbekken T-banestasjon etter å ha fått melding om at en person løp etter en annen med øks.

– Vi er på stedet og har kontroll på fem personer. Det er funnet en øks, skriver Oslo-politiet på Twitter ved 18-tiden søndag kveld.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier til NTB like før klokka 18 at politiet rykket ut etter en melding om at en person var observert med en øks.

Politiet undersøker om det kan ha vært et ransforsøk.

I forbindelse med hendelsen ble T-banen stanset. Alle som er involvert, er mindreårige, opplyser politiet.