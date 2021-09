Viggo Kristiansen møter til avhør i oktober

Bilde av Viggo Kristiansen da han ble hentet av faren, Svein Kristiansen, etter at Høyesterett avgjorde han skulle løslates fra fengsel mens saken er oppe til gjenopptakelse.

NTB

Viggo Kristiansen er innkalt til avhør hos politiet i oktober, opplyser hans forsvarer Arvid Sjødin.

Sjødin skriver i en epost til NTB at når Viggo Kristiansen nå innkalles til avhør, anser de det for å være helt naturlig og en formalitet. Det kan tyde på at etterforskningen nærmer seg en avslutning, sier advokaten.

– Kristiansen er positiv til å møte Oslo-politiet og vil gjenta det han alltid har sagt, at han ikke var i Baneheia da ugjerningene fant sted, skriver Sjødin i en epost til NTB.

Avhøret skal avholdes i løpet av oktober.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

I februar fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt 1. juni.

Fra tidligere er det kjent at Jan Helge Andersen, som har tilstått å ha hatt en rolle i drapene, skal avhøres på nytt. Det er ikke kjent når dette skal skje.