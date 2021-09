VG: Fant mer enn 60 feil og mangler i Helsetilsynets vurderinger

Fungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn, Anders Haugland, sier det er beklagelig at det forekommer feil i enkeltsaker.

NTB

Etter å ha gransket elleve pasientdødsfall fant VG over 60 feil og mangler i Helsetilsynets vurdering av sakene, skriver avisa.

De siste månedene har VG gransket elleve alvorlige hendelser om feilbehandling ved norske sykehus som ble varslet til Statens helsetilsyn i årene 2017 til 2020. Avisa skriver at de har fått fullt innsyn i pasientjournalene gjennom pasientenes pårørende, og har sammenlignet dem med andre sykehusdokumenter.

Der fant de at Helsetilsynets vurdering i disse sakene til sammen inneholder over 60 feil og mangler. Flere av feilene omhandler sentrale opplysninger om pasientens behandling. Kun i en av de elleve sakene avisa undersøkte, har Helsetilsynet innhentet pasientens journal for å sjekke om informasjonen de har fått fra sykehuset, stemmer, melder avisa.

Fungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn, Anders Haugland, svarer at det er beklagelig at det forekommer feil i enkeltsaker.

– Helsetilsynet er opptatt av at opplysningene skal være korrekte, og akkurat hva som er feilkilden i de konkrete sakene, kan jeg ikke svare på. Vi har ikke noen interesse av å skrive feil. Vi ønsker å få det så korrekt som overhodet mulig, sier Haugland.

Helsetilsynet er øverste tilsynsorgan i helsetjenesten. Deres varselvurdering skal inneholde sentrale fakta i saken og skal danne grunnlag for videre undersøkelser av saken.