To jenter mistenkt etter branner i Trondheim

NTB

Politiet har innbrakt to jenter i tenårene etter at det oppsto tre branner i Trondheim sentrum lørdag ettermiddag.

Politiet i byen opplyste om brannene lørdag ettermiddag. I løpet av en times tid begynte det å brenne flere steder, blant annet i et parkeringsanlegg og i en søppeldunk i sentrum.

– Vi har hatt tre branner på kort tid i Midtbyen. Vi har nå kontroll på to unge jenter i tenårene som kan mistenkes for to av disse brannene. Etterforskningen vil vise om vi kan knytte dem til den tredje brannen også, skriver politiet i Trøndelag lørdag kveld.

Politiadvokat Marthe Kulset Dahl sier til NTB at den ene av brannene som fant sted i garasjen til kjøpesenteret Trondheim Torg, kunne utviklet seg til en større brann.

Den ene av jentene er pågrepet for ildspåsettelse, mens den andre jenta lørdag kveld foreløpig var å anse som innbrakt. Etterforskerne mener det er en forbindelse mellom jentene.

– Ingen av jentene er kjent for politiet fra tidligere. Vi er i kontakt med barnevernsvakta om hva som videre skal skje med jentene utover kvelden, sier politiadvokaten.