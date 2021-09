Kvinne død etter voldshendelse i Åsane forrige helg

NTB

Kvinnen i 20-årene som ble utsatt for vold i Åsane i Bergen forrige helg, er død. En mann i 20-årene er siktet for drap.

– Fredag kveld fikk politiet melding fra Haukeland universitetssjukehus om at kvinnen som ble funnet hardt skadd i leiligheten natt til søndag 12. september døde av skadene, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag formiddag.

Det var natt til søndag politiet fikk melding om en voldshendelse i en boligblokk i Åsane i Bergen. En kvinne ble tatt med til sykehus, hardt skadd.

Skjerper siktelse

En mann i 20-årene er siktet i saken. Politiet opplyser at de har endret siktelsen mot han fra drapsforsøk til drap.

Mannens forsvarer, advokat Torbjørn Sognefest, skriver i en SMS til NTB at han har orientert sin klient, men at han ikke har noen kommentar utover det.

Mannen ble tidligere denne uka varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Han ble pågrepet utenfor leiligheten på Åsane. Han skal ha gjort motstand, og politiet tok i bruk pepperspray.

Familien har det tungt

Politiet opplyser at de ikke fikk avhørt den fornærmede kvinnen, og at de av hensyn til etterforskningen ikke kan gå nærmere inn på hvilke skader hun var påført. Politiet vil be om at det gjennomføres en obduksjon av henne.

Bistandsadvokat for kvinnens familie, Beate Hamre, skriver i en SMS til Dagbladet at familien har det svært tungt.

– Etter at familien ble varslet om den særdeles grove og brutale voldshendelsen forrige søndag, har de våket over henne dag og natt. De er nå i en bunnløs sorg over å ha mistet en ung, livsglad og ressurssterk jente på en slik grusom og tragisk måte, skriver Hamre.

Har ikke blitt avhørt

Siktede har ikke vært avhørt siden han ble pågrepet. Politiet opplyser at mannen lørdag ble informert om den nye siktelsen av sin forsvarer.

– Det er ikke planlagt avhør av siktede i dag, og det er uklart når det eventuelt kan bli, skriver politiet i pressemeldingen lørdag.

Kripos, som har bistått Vest politidistrikt i saken, har i løpet av de siste dagene arbeidet med åstedsundersøkelser, og det er foretatt nye beslag på åstedet.

– Politiet kan av hensyn til etterforskningen ikke opplyse hvilke beslag som er gjort eller hvilke undersøkelser Kripos har bistått med. Politiet vil i den videre etterforskningen fortsette med vitneavhør, samt gjennomgå og analysere elektroniske spor, heter det.