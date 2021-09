Foto: Gary Coronado / Los Angeles Times via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 18. september.

Mangemillionær kjent skyldig i drap

Eiendomsmillionæren Robert Durst ble i natt funnet skyldig i drapet på bestevenninna Susan Berman i Los Angeles i 2000. Han får trolig en livstidsstraff når dommen faller i saken 18. oktober.

Durst ble kjent gjennom en dokumentarserie om de tre drapene han har vært mistenkt for. Millionæren ble i 2001 frikjent for drapet på en nabo, og drepte ifølge aktoratet venninna fordi hun ville gå ut med det hun visste om forsvinningen til Dursts kone i 1982.

Ifølge venner av Berman hadde hun fortalt at hun hadde gitt Durst et falsk alibi da kona forsvant.

763 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 763 koronasmittede i Norge. Det er 538 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 935 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.371, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 209 nye koronasmittede siste døgn. Det er 217 færre enn samme dag forrige uke, og 85 færre enn torsdag.

Mangeårig president i Algerie døde

Abdelaziz Bouteflika, som i nesten 20 år var Algeries president, er død, 84 år gammel. Han gikk av som president etter omfattende demonstrasjoner i 2019, da han hadde styrt siden 1999.

Bouteflika ble hyllet for måten han ledet Algerie ut av den blodige borgerkrigen på 90-tallet på, men etter hvert tok han mer og mer kontroll over landets politikk og administrasjonen hans ble anklaget for utstrakt korrupsjon.

USA stengte grense etter migrantkrise

Grenseovergangen ved Del Rio i Texas ble stengt i natt. Flere tusen migranter har samlet seg på mexicansk side av grensa for å ta seg inn i USA. Mange av dem er fra Haiti, og USA vil nå fly folk tilbake til Haiti, opplyser tjenestemenn.