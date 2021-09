Koronabøter opp for lagmannsretten i Bergen

NTB

To kvinner som nektet å betale bøtene de fikk for brudd på koronabestemmelsene i Bergen november i fjor, får ankesaken sin behandlet i Gulating lagmannsrett.

I Bergen tingrett i juni ble kvinnene dømt til å betale bøter på henholdsvis 12.000 og 6.000 kroner. Saken var den første av sitt slag, skriver Bergensavisen.

Når ankesaken skal behandles i lagmannsretten har de to kvinnene fått Jon Christian Elden som forsvarer.

– Det skal «særlige grunner» til for at lagmannsretten behandler anker over bøter, så de ser tydeligvis både at saken er prinsipiell og at den har mulighet til å nå fram. Det ser vi lyst på. Forventningen er frifinnelse, sier Elden.

Festen i en leilighet i Sandviken hadde langt flere deltakere enn det som da var lov til i gjeldende forskrift i Bergen. Forskriften slo fast at det var forbudt å samle mer enn fem personer i private hjem.