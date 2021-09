Klinikkleder ved OUS: Pandemien er ikke over

NTB

Oslo universitetssykehus låner hjerte- og lungemaskin fra Helse Bergen for å håndtere kritisk coronasyke pasienter.

– Sykehuset driver tungt og det gjør det ikke bedre for oss når noen utenfor sier at dette er over. Det er ikke vår virkelighet på intensiven. Dette er ikke over, sier Øyvind Skraastad, leder av Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus til VG.

24 coronasyke pasienter er innlagt ved sykehuset. Tolv av dem ligger på intensivavdelingene, og ti av dem får respiratorbehandling.

Fire pasienter ligger på hjerte- og lungemaskin, og dermed er alle sykehusets maskiner i bruk. Beredskapsmaskiner må brukes blant annet til hjertekirurgi. Derfor har sykehuset lånt maskiner fra Bergen.

For å betjene hjerte- og lungemaskiner kreves det særskilt kompetanse. Pasientene tåler ikke at disse maskinene stanser. De er kritisk syke, og behandlingen krever mange sykepleiere.

– Vi låner nå intensivsykepleiere fra andre deler av sykehuset, blant annet fra toraksintensiv der hjertepasienter opereres, sier Skraastad.

De alvorlig syke covidpasientene som behandles på sykehuset nå, er ikke vaksinert. Sykehuset har til sammen 60 intensivpasienter.