Lot som hun var kjæreste – lurte åtte menn for 1,5 millioner kroner

NTB

En kvinne (30) er i Sør-Rogaland tingrett dømt til to års fengsel for å ha svindlet åtte menn for til sammen rundt 1,5 millioner kroner i løpet av to år.