Bergen går over til nasjonale coronatiltak

NTB

Byrådet i Bergen har besluttet å avvikle lokale anbefalinger som gikk lenger enn de nasjonale reglene.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) opplyser i en pressemelding at byrådet er anbefalt av smittevernoverlegen om å avvikle de lokale anbefalingene.

– Vi har vurdert at det ikke er forholdsmessig å ha strengere anbefalinger i Bergen nå. Men det er viktig at innbyggerne fortsetter å følge de nasjonale anbefalingene, slik at vi ikke får en ny oppblomstring av smitte, sier hun.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) vil takke bergenserne for innsatsen.

– Vi har hatt lavere smittetall en stund nå, og smitten i Bergen er ikke høyere enn landsgjennomsnittet, sier han.