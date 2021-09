Frifagbevegelse: Ap har formelt bedt regjeringen utsette EUs jernbanepakke fire

NTB

Arbeiderpartiet har bedt regjeringen om å ikke behandle EUs fjerde jernbanepakke i EØS-komiteens møte 24. september.

Det skriver Fri fagbevegelse.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon der partiene som stemte mot tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget, nå har fått flertall i Stortinget. Og det nye Stortinget trer sammen bare sju dager etter møtet i EØS-komiteen, sier Sverre Myrli til FriFagbevegelse.

I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke.

Jernbanepakken gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Det nye stortingsflertallet etter årets valg motsetter seg imidlertid vedtaket om norsk tilslutning. Sp har krevd at behandlingen utsettes til det nye Stortinget er på plass.

– Da må en ny regjering umiddelbart si den opp

Statsminister Erna Solberg (H) sa tidligere denne uka at spørsmålet de hadde fått fra andre partier om saken, skulle gjennomgås.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sa Solberg.

Rødt har også vært på banen og bedt den påtroppende regjeringen om å stanse jernbanereformen.

– Om den likevel innlemmes, må en ny regjering umiddelbart si den opp, slik Stortingets utredningsseksjon tidligere har pekt på at er mulig, sa partileder Bjørnar Moxnes tidligere denne uka.