Snekkeren i «Sinnasnekker'n» tapte rettssak mot forretningspartner

NTB

«Sinnasnekker'n» Otto Robsahm må betale 6 millioner kroner etter å ha tapt et søksmål fra den tidligere forretningspartneren.

Otto Robsahm må betale 6 millioner kroner til partneren Daniel E. Furnes, skriver Avisa Nordland.

De to startet sammen byggeselskapet Trust Technologies AS i 2019. Uenigheten startet da Robsahm hadde kjøpt ut partneren. I etterkant ville han heve kjøpet, og han hevdet at Furnes hadde holdt tilbake informasjon om selskapet.

I den ferske dommen fra Salten og Lofoten tingrett slås det fast at avtalen mellom de to var gyldig, og at det ikke ble gitt manglende eller villedende opplysninger. Robsham er dermed dømt til å betale 6 millioner tilbake til Furnes.

Snekker Otto Robsahm er kjent som forgrunnsfigur i TV-oppussingsprogrammet «Sinnasnekker'n»