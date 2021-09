Politiet ber ikke om forlenget isolasjon for Tengs-siktet

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt på en pressekonferanse om saken. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet mener det ikke er sterkt behov for isolasjon for mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, og vil ikke be om dette.