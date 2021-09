Signalfeil rettet – fortsatt forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området

NTB

En signalfeil mellom Oslo S og Skøyen er rettet, men fører fortsatt til forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området fredag morgen.

Bane Nor opplyste like etter klokken 5.30 at de jobbet med å rette feilen, men visste ikke da hvor lang tid det ville ta.

Klokken 6.12 var feilen imidlertid rettet, men passasjerer må fortsatt regne med forsinkelser i togtrafikken.

Signalfeilen berører Vys regiontog mellom Oslo og Bergen, Flytoget og Go-Aheads regiontog mellom Oslo og Stavanger. Også lokaltogtrafikken på Drammenbanen og Askerbanen er berørt.