Kombinert vaksine mot influensa og covid under utvikling

NTB

Minst to vaksineprodusenter utvikler en kombinasjonsvaksine som både gir årlig påfyll av beskyttelse mot covid-19 og sesongens influensa. FHI følger med.

Det er vaksineprodusentene Moderna og Novavax som begge nylig gjorde det kjent at de er i gang med å utvikle en kombinasjonsvaksine. De ser for seg at det trolig blir årlig behov for påfyll både av koronavaksine og den tradisjonelle, sesongtilpassede influensavaksinen. Ideen er at folk skal slippe flere injeksjoner og i stedet klare seg med ett legebesøk og én injeksjon.

Overlege Sara Viksmoen Watle ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter i en epost til NTB at FHI er kjent med utviklingen av en kombinasjonsvaksine.

– For risikogrupper som anbefales både koronavaksine og influensavaksine, vil det kunne være fordelaktig dersom de kan få god beskyttelse mot begge sykdommene med ett stikk. Hvis denne vaksinen blir godkjent, vil FHI ta stilling til kunnskapsgrunnlaget i vurderinger rundt en eventuell anbefaling, sier hun.

Kan ta tid

Doktor Amesh Adalja ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore sier ifølge Medical Express imidlertid at folk ikke kan vente seg en slik kombinasjonssprøyte denne influensasesongen. Årets influensavaksine er allerede utviklet og i gang med å bli distribuert. Han får støtte fra professor i smittevern William Schaffner ved National Foundation for Infectious Diseases.

Schaffner påpeker at Moderna og Novavax jobber langsiktig.

– De tror at påfyllingsvaksiner mot covid vil bli nødvendig, og de er til og med villige til å legge opp til at dette vil være en god idé hvert år, fordi det er tidsplanen for influensavaksiner, sier Schaffner.

Ifølge ham har produsentene investert mye i utviklingen av en slik kombinasjonsvaksine.

To sprøyter samtidig?

Inntil videre må de som trenger begge vaksinene, belage seg på to stikk.

Det amerikanske smittevernbyrået Centre for Disease Control and Prevention (CDC) har gjort det klart at amerikanerne kan sette første, andre eller påfyllsvaksine mot covid samtidig som de får influensavaksine.

Men mens legene i USA sier det går greit å få de to ved samme besøk til legen, sier FHI inntil videre nei.

– Det er lite kunnskap om samtidig bruk av koronavaksine og andre vaksiner som influensavaksine. Samtidig bruk av vaksiner kan bidra til forsterking av de kjente bivirkningene, og det kan i tillegg være vanskeligere å vurdere hvilken vaksine som bidrar til symptomene, sier Watle.

FHI anbefaler derfor at koronavaksiner fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner.

– Hvis det er sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, er det en fordel å gi vaksinene med så langt intervall som mulig, og vi anbefaler minimum en uke, legger hun til.

Ingen skade i USA

– Å få flere vaksiner på en gang har vært standard medisinsk praksis i flere tiår, sier Schaffner, som hevder det ikke har skadet noen. Som eksempel trekker han fram rekruttene i militæret i USA.

De får ifølge Schaffner en hel drøss vaksiner på en gang når de skal inn i tjenesten, uten at det blir for mye for deres immunsystem.

Ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som tilbyr legemiddelinformasjon til helsepersonell , kan i prinsippet nesten alle vaksiner gis samtidig, forutsatt forskjellig injeksjonssted, selv om det for nyere vaksiner ikke nødvendigvis er slik at alle kombinasjoner er prøvd ut

Med ulikt injeksjonssted menes at én injeksjon for eksempel settes i overarm og én i lår, eller én i hver arm.