Over 20 politikere har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget

NTB

Politikere som går fra regjeringen til nye jobber, har plikt til å opplyse om dette til Karantenemda. Ifølge Dagens Næringsliv har over 20 unnlatt å informere.

Over 20 eks-politikere har fått refs for brudd på informasjonsplikten de siste månedene. Det er mulig å gi gebyr, men det har ikke skjedd i noen av sakene, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen har nemnda fått opplyst fra en rådgiver i Justisdepartementet at brudd på informasjonsplikten kan utløse gebyr som en reaksjon, men nemndleder Hill-Marta Solberg har kalt gebyr «en svært streng reaksjon».

– Hva gjelder sanksjonsbestemmelsene i dagens lov, viser jeg til at nemnda har påpekt behovet for at disse gjennomgås, da dagens regler er vanskelig å anvende. Det blir opp til Stortinget ved revisjon av loven å eventuelt fastsette nye regler, sier Solberg.

Mandagens stortingsvalg fører til regjeringsskifte. Per nå er det over 70 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som kan få karantenesaker til behandling i året som kommer etter avgangen.

Et karantenelovutvalg er satt ned av den nåværende regjeringen. Utvalget skal komme med forslag til endring av loven og planen er å legge fram en lovproposisjon i første halvår av 2022.