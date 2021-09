Helsedepartementet avviser opplysninger om full gjenåpning av samfunnet

NTB

Helsedepartementet avviser opplysningene om at det på en coronapressekonferanse fredag kommer til å bli varslet full gjenåpning av samfunnet.

Ifølge Dagens Næringsliv skal regjeringen torsdag beslutte nøyaktig når tidspunktet for gjenåpning vil bli.

Avgjørelsen om at tiden er kommet, er allerede tatt, skriver avisa, som erfarer at regjeringens beslutning vil være i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Dagens Næringsliv meldte først at regjeringen på en pressekonferanse fredag kommer til å varsle full gjenåpning, men har oppdatert saken med en rettelse.

Avvist av departementet

Helse- og omsorgsdepartementet avviste overfor Avisa Oslo , Nettavisen og NTB at opplysningene stemmer.

– Uavhengig av om det er pressekonferanse eller ikke i morgen: Det som står i DN-artikkelen, stemmer ikke. Det blir ikke varsling av full gjenåpning i morgen, opplyste en kilde i departementet til NTB.

Endringer de neste ukene

Til TV 2 opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det vil komme endringer allerede de neste ukene, men svarer ikke på når den fulle åpningen av samfunnet vil skje.

– Et av de viktigste rådene vi kommer til å gi, er at man fortsatt bør holde seg hjemme ved sykdom, sier han.

Han trekker samtidig fram at mye kommer til å endre seg de neste ukene og månedene, ikke minst vil flere mennesker være fullvaksinert.

Smittetall under 1

Onsdag ettermiddag poengterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overfor NTB at smittetallene ser ut til å flate ut, og at r-tallet nå er under 1.

– Det er gode nyheter. Vaksiner er veien tilbake til hverdagen, og oppslutningen om vaksinasjon er veldig høy i Norge. Vi nærmer oss målet om at 90 prosent av alle voksne er fullvaksinert. Jeg håper så mange som mulig takker ja til vaksinedose to, sa han.

Han opplyste da at regjeringen i vurderingen av videre gjenåpning legger størst vekt på kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert, men at de også ser på smittesituasjonen.