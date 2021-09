Politiker-klemming vekker harme i kulturlivet

NTB

Mange kulturprofiler har reagert sterkt på bilder av lite avstand, ingen munnbind og klemming fra partienes valgvaker denne uka.

I et Facebook-innlegg fra lydtekniker Andre Trebbi, som VG har omtalt, heter det at «alle oppfører seg som om pandemien er over, mens kulturen fremdeles lever under knallharde restriksjoner. Det er rett og slett ikke greit lengre».

Bård Tufte Johansen, Trine Rein og Bjarte Hjelmeland er blant dem som har delt innlegget. Komiker Terje Sporsem påpeker på Facebook at han blant annet kun får opptre for rundt 200 personer, og at publikum må bruke munnbind, sitte i kohorter og enkelte steder ikke får ta med drikke inn i salen.

– Da blir man litt oppgitt av dette, skriver han.

Lignende irritasjon er uttrykt i kommentarinnlegg i blant annet Medier24 og Stavanger Aftenblad onsdag.

Særlig seansene der Arbeiderpartiet feiret valgseieren og partileder Jonas Gahr Støres gåtur fra Youngstorget til Stortinget, har fått hard medfart i kommentarartiklene.

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet sier til VG at alle smittevernregler ble fulgt både på valgvaken og i forkant.

– Alle som var til stede var forhåndsregistrert og måtte vise grønt koronasertifikat ved inngangen. Vi fulgte også alle regler når det gjelder antall og avstand mellom bordene. Samt at det bare var alkoholservering ved bordene. Men det er klart – gledesscener var ikke til å unngå på en kveld som dette og på bildene synes det jo ikke de grønne koronasertifikatene, sier Langerud.