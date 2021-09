Mann fengslet etter brann i bygård i Oslo

NTB

En 20 år gammel mann er varetektsfengslet i to uker etter at politiet har siktet ham for brannstiftelse i en bygård på Torshov i Oslo.

Brannen på loftet i bygården brøt ut natt til tirsdag. Ti personer i oppgangen der det brant, måtte evakueres og få husly av kommunen, skriver Sagene Avis.

I en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag får politiet medhold i at det er skjellig grunn til å mistenke 20-åringen for å stå bak brannen. Tingretten fengslet mannen i to uker med brev- og besøksforbud den første uka og brev- og besøkskontroll den neste.

Den siktede har forklart at han befant seg på toalettet i leiligheten sin, men retten deler politiets syn og skriver at det er «mer sannsynlig at siktede har forårsaket brannen enn at han ikke har det». I grunnlaget vises det til at et vitne skal ha sett den siktede.

20-åringens forsvarer, advokat Henrik Boehlke, sier til Sagene Avis at klienten nekter straffskyld og mener politiet ikke har grunnlag for mistanken mot ham.