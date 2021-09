NTB

Kommuneoverlegen i Lillestrøm vil utsette større arrangementer for barn på grunn av økt risiko for smitteutbrudd. Mandag ble det satt smitterekord i kommunen.

Det skriver Mitt Lillestrøm.

– Jeg gir nå råd om at det ikke gjennomføres større arrangementer for barn og unge under 18 år som samler barn fra flere ulike skoler og aldersgrupper, for eksempel gjennom cuper, store forestillinger eller lignende, de nærmeste to ukene, skriver kommuneoverlege Bettina Fossberg i sin smittevurdering for uke 36.

Årsaken er at det er stor risiko for at noen av barna som deltar, er smittet, og at det derfor er økt risiko for smittespredning og utbrudd.

Vanlige kamper, treninger eller øvelser kan gjennomføres som tidligere.

Mandag ble det satt smitterekord med 76 nye smittede. Barn og unge står nå for 65 prosent av smitten i kommunen.