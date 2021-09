Politiet om DNA-spor fra Tengs-siktede: – Det er en sterk indikasjon

NTB

Gulating lagmannsrett forkastet fengslingsanken til mannen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet. Politiet sier at DNA-undersøkelsen viser sterk indikasjon.

I kjennelsen fra Gulating lagmannsrett har påtalemyndigheten redegjort for hvorfor de mener at bevisene mot mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs står sterkt.

«I DNA-undersøkelsen harmonerer resultatet med flere av den siktede sine Y-markører enn det UiO vanligvis tester for. Det er en sterk indikasjon på farslinjen og er større enn det som i dag kan uttrykkes ved biostatisk tolkning.»

Påtalemyndigheten viser videre til at den mannlige slektslinjen til den siktede på Karmøy på drapstidspunktet var svært begrenset.

Politiet: Var i området da Tengs ble drept

Mannen ble 3. september varetektsfengslet i fire uker. Sør-Rogaland tingrett var enig i fare for bevisforspillelse ved løslatelse.

50-åringen anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett, men denne ble onsdag forkastet. Dermed blir siktede holdt i varetekt fram til 1. oktober.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte kjennelsen.

I kjennelsen viser påtalemyndigheten videre til at siktede har en straffehistorikk som er relevant. Det har tidligere kommet fram at mannen flere ganger er dømt for ulike seksualforbrytelser.

Påtalemyndigheten sier også at han var i området natten da Birgitte Tengs ble drept.

– Ikke sannsynlighetsovervekt

Siktede nekter for å ha noe å gjøre med Tengs-drapet. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Han stiller seg også uforstående til denne mistanken.

Forsvarerne til den siktede mannen viser på sin side til at politiet ble kjent med resultatene av DNA-analysen for to år siden, og at etterforskningen har vært rettet mot ham siden da.

«Selv om man vurderer analyseresultatet opp mot de andre omstendighetene i bevisbildet, er det ikke sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig i det han er siktet for», argumenterer forsvarerne.

Skuffet

Advokat Stian Kristensen, en av siktedes to forsvarere, sier til Stavanger Aftenblad at hans klient er skuffet, men var forberedt på utfallet.

Politiet har fått inn flere nye tips i Birgitte Tengs- og Tina Jørgensen-saken etter at mannen ble pågrepet 1. september. Nye vitner skal denne uka avhøres i saken, som etterforskes av tjue politifolk.

I de første to ukene av fengslingen blir siktede holdt i full isolasjon, og gjennom hele perioden har mannen brev-, besøks- og medieforbud.