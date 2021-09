FHI tror RS-virus kan bli mer problematisk enn corona for små barn

NTB

På grunn av lav forekomst av RS-virus forrige sesong forventer FHI lavere immunitet mot sykdommen i befolkningen denne sesongen, særlig blant barn.

FHI vurderer at det i høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av virusinfeksjoner som influensa, RS-virus og kikhoste blir en god del høyere enn ved vanlige sesonger.

Lege og professor Anne Spurkland ved UiO sier til VG at sykdommen potensielt kan bli mer problematisk for barn enn coronaviruset. FHI sier til avisen at de deler denne oppfatningen.

– Av luftveisinfeksjonsvirusene gir RS og influensa oftest alvorligst sykdom hos små barn. Det er mest alvorlig for barn i første leveår, sier FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl til avisen.

Hun sier hovedutfordringen med RS-viruset er at mange små barn innlegges i samme korte tidsrom. Flere trenger behandling i flere dager og må på smitteisolasjonsrom.

– Gjenåpning fører til mer sosial kontakt med lettere spredning av luftsmitte. I tillegg vil lavere befolkningsimmunitet bidra til at flere smittes. Det kan medføre at flere i Norge vil bli syke i kommende sesonger enn normalt, med større smittebølger og flere innleggelser, sier Greve-Isdahl.

Per nå er antallet påviste RS-tilfeller lavt i Norge, men ifølge FHI-overlegen har det vært en liten økning de siste ukene.