Drapsdømt mann i 80-årene får behandlet saken i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett skal behandle saken der en mann er dømt for å ha drept kona si i gata Glassverket i Moss i fjor sommer.

NTB

Mannen i 80-årene som er dømt for 13 og et halvt års fengsel for et brutalt drap på kona i Moss i fjor sommer, får anke saken til lagmannsretten.