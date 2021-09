MDG-ordfører: – Vært for militante

NTB

MDGs ene ordfører, Ørjan Jensen i Vardø, tror partiets spisse og knallharde klimakrav kan være en del av forklaringen på hvorfor partiet skuffet i valget.

Til tross for at FNs alarmerende klimarapport kom like før valget, greide ikke MDG å løfte seg over sperregrensa i årets stortingsvalg. Partiet havnet så vidt under, mens de på de fleste målinger i forkant lå trygt over.

– Jeg tror rett og slett at, både i denne valgkampen og den forrige, så har vi på mange måter vært for militante, sier Jensen til NRK.

I hans hjemområde gikk MDG ned 2,7 prosentpoeng. I Nord-Norge sto partiet omtrent på stedet hvil etter valget.

Jensen utdyper at han mener partiet har vært for spisset og stilt for knallharde krav på områder som gjør at partiet oppfattes som litt for ekstremt.

– På den måten klarer vi ikke å komme ut med flere saker, og blir oppfattet som et «ensaksparti». Når man blir oppfattet som for ekstrem, så blir man også irrelevant, sier ordføreren.

Han mener MDGs politikk er veldig god, og at de burde vist fram flere saker.