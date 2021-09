Motstridende coronarestriksjoner legger press på grenseregioner

NTB

Nesten fire av fem som bor og jobber i en nordisk grenseregion, mener coronarestriksjonene gjør livet vanskelig. Ulike coronaregler i ulike land skaper økt uro.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse fra det nordiske Grensehinderrådet som følger opp to tidligere undersøkelser fra 2020, opplyser Nordisk Samarbeid.

Av dem som har svart, sier 90 prosent at de nordiske landenes ulike coronarestriksjoner gjør ting vanskelig og skaper uro. Det er omtrent likt som i 2020-undersøkelsene.

Videre har 75 prosent sagt at restriksjonene har redusert deres mobilitet betydelig. Det er en økning på 17 prosentpoeng.

– Vi er nå over ett og et halvt år inn i pandemien, og vi ser at et stort flertall av dem som bor og jobber i grensetraktene, fortsatt rammes hardt. Det er ingen god attest for samarbeidet mellom landene våre når det gjelder å koordinere tiltakene mot pandemien, sier leder Kimmo Sasi i Grensehinderrådet, og påpeker at spesielt karantenekrav oppleves som vanskelig.