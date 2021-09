150 i Vadsø må kanskje ta vaksinedose på nytt etter teknisk feil

En teknisk feil på et medisinsk kjøleskap har ført til at 550 vaksinedoser i Vadsø er kassert, mens om lag 150 personer muligens må ta vaksinedosen på nytt.

Feilen på kjøleskapet ble oppdaget 1. september. Tidligere på dagen hadde de cirka 150 personene fått vaksinedosen, skriver iFinnmark.

Det gjelder både personer som fikk første og andre dose den aktuelle dagen. Vaksinekoordinator Monica Stavseth i Vadsø kommune forteller at de som fikk første dose, må ta blodprøve for å sjekke seg for antistoffer to til tre uker etter at dosen ble satt.

– Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å gjøre en slik tabbe, sier 22 år gamle Geir Hovard Andresen til iFinnmark.

Han var blant personene som mottok en vaksinedose før feilen ble oppdaget.

For dem som fikk andre dose, er det ennå ikke er avklart hva som skjer, men ifølge Stavseth ble det kartlagt hvilke bivirkninger disse fikk de første dagene etter at dosen ble satt.