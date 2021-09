FHI: – Kunne fullvaksinert 90 prosent denne uken

Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier at Norge kunne ha fullvaksinert 90 prosent av den voksne befolkningen denne uken.

FHI sier Norge har nok vaksiner til å kunne ha fullvaksinert 90 prosent av befolkningen over 18 år allerede denne uken. Da kunne gjenåpningen vært fremskyndet.

I det iskalde «Moderna»-rommet ligger 430.000 vaksinedoser kommunene har sagt nei til, sier sjefen for vaksineforsyning til Norge, Knut Jønsrud, til VG.

– Det er nok vaksiner ute i kommunene og her til å nå målet. Så det er vaksinasjonstakten det går på, sier han.

Tidligere var det så lite vaksinedoser at FHI måtte rasjonere. Nå sliter kommunene med å satt alle vaksinene. Fra Bergen er det blant annet uttrykt frykt for at man kan bli nødt til å måtte kaste tusenvis av doser fordi folk er skeptiske til Moderna-vaksinen.

Norge har fullvaksinert 80 prosent av nordmenn over 18 år. Målet er å vaksinere 90 prosent i denne gruppen. Sjef for vaksineprogrammet i Norge, Geir Bukholm, sier dette allerede kunne skjedd.

– Basert på antall tilgjengelige vaksinedoser kunne vi nådd milepælen denne uken. Hvis vi hadde hatt 90 prosent fullvaksinerte, kunne trolig gjenåpningen vært fremskyndet, sier Geir Bukholm i FHI til VG.

Han sier imidlertid at kommunene sliter med å få tak i folk. FHI ber dem tenke kreativt for å nå de siste ti prosentene, blant annet med å tilby spontane timer til dem som av praktiske grunner sliter med å finne tid.