Svensk fortvilelse over norsk kontrollregime på grensen

Skal du passere grenseovergangen mellom Norge og Sverige må du fortsatt regne med relativ streng kontroll. Nå ber svenske politikere Norge slakke på tøylene.

I slutten av august ble den gamle Svinesundsbrua åpnet for reisende med gyldig coronasertifikat for å lette trykket og redusere køene på grensen ved Svinesund.

– Jeg vil presisere at samtlige i bilen må være fullvaksinerte eller ha gjennomgått covid-19 siste seks måneder, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

På det verste må de reisende fortsatt regne med å sitte flere timer i kø på grensen, spesielt i helgene.



Men til tross for at norske myndigheter har lettet på restriksjonene og gradvis åpnet grensene, så merker aktører på begge siden av grensen at trafikken til tider går svært tregt.

– Ekstremt lange køer

Blant dem som fortsatt er misfornøyd med trafikkflyten mellom Norge og Sverige, er Strömstad-ordfører Kent Hansson. Han mener naboforholdet mellom de to landene fortsatt settes på prøve.

– Det fungerer ganske bra på hverdagene etter at begge bruene ble åpnet, selv om det kan bli køer på ettermiddag og tidlig kveld. Men i helgene er det fortsatt ekstremt lange køer, sier Hansson til Børsen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble grensehandelen ble nesten utradert i løpet av et halvt år. Mens nordmenn brukte 335 millioner kroner på grensehandel fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021, var omsetningen i den forrige firekvartalsperioden 9,7 milliarder kroner.

– Mange tenker «da dropper vi det»

Norges strenge karanteneregler og innreiserestriksjoner har skapt politiske gnisninger mellom Norge og Sverige. Samtidig har antall dødstall og smittetilfeller vært skyhøye i Sverige sammenlignet med Norge.

Strømstad-ordfører Kent Hansson fortviler over de lange køene. Les mer Lukk

Men etter at vaksineringen skjøt fart har gjenåpningen av samfunnet i begge land ført til gradvis mer åpne grenser. Men fortsatt er Svinesund en flaskehals.

– Norge har en ganske omfattende kontroll ved grensene. Selv om vi ikke ser det samme trykket som i sommer, er det fortsatt et stort problem. Å risikere å måtte stå flere timer i kø for å komme tilbake til Norge etter å ha vært her på besøk, gjør nok at mange tenker «da dropper vi det», sier Strömstad-ordfører Hansson til Børsen.

Skryter av Danmark og Finland



Medlem av den svenske Riksdagen, Kenneth Forslund (Socialdemokraterna) rister på hodet over det han mener er en særnorsk tilnærming til grensehandel og grensekontroll.

– Vi har kunnet diskutere med Finland og Danmark på en annen måte. De har ikke møtt alle våre ønskede justeringer, men de har advart om tiltakene, i motsetning til Norge, sier Forslund til Strömstad Tidning.

Justis- og beredskapsdepartementet viser til behovet for å begrense importsmitte som hovedårsak til det strenge norske kontrollregimet på grensen, ifølge Børsen.

Samtidig varsler departementet at det kan komme lettelser i innreiserestriksjonene og grensekontrollen, men ingen vet når det vil skje.

Helsemyndighetene vil fjerne grensetesting



Norske helsemyndigheter har signalisert at de ønsker å fjerne grensetestingen ved svippturer til utlandet.

Det vil i så fall innebære at grensetesting for alle reisende, som har vært i grønne land de siste ti dagene før ankomst, droppes. Men regjeringen har foreløpig avventet dette.

I ukene 31–34 ble det registrert nesten 300.000 innreiser ved teststasjoner på grensen. 210.921 var unntatt reisekarantene. 201.102 personer ble testet. 0,44 prosent av disse testene var positive, skriver NTB.