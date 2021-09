Nye tips i Birgitte Tengs-saken – vitner avhøres denne uka

NTB

Politiet har fått inn flere nye tips i Birgitte Tengs- og Tina Jørgensen-saken. Nye vitner skal denne uka avhøres i saken, som etterforskes av 20 personer.

For snart to uker siden siktet politiet en 50 år gammel mann for det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for drapet på det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen.

Siden pågripelsen har politiet mottatt over 50 nye tips fra publikum. Flere av dem kom inn i løpet av helgen.

– Noen av tipsene sjekkes og legges til side, mens andre tips sjekkes og genererer behov for ytterligere oppfølging i form av for eksempel avhør, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB.

Han ønsker ikke å karakterisere tipsene som mer eller mindre interessante, men sier at alle tipsene blir gjennomgått og vurdert.

I løpet av denne uka vil politiet avhøre nye vitner i saken.

– Det dreier seg om både vitner som har informasjon som går tilbake i tid, men også vitner med informasjon i nyere tid, sier Soma.

20 etterforskere

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik på Karmøy lørdag 6. mai 1995. 17-åringens fetter ble etter en stund pågrepet og dømt for drapet, men han ble senere løslatt etter å ha blitt frikjent i ankesaken.

Helt siden den gang har saken stått uten en potensiell gjerningsperson. Det var fram til snart to uker siden, hvor 50-åringen ble pågrepet i Farsund på Sørlandet. Mannen, som bor i Haugalandet, ble pågrepet etter at en DNA-analyse kobler han til åstedet.

Siktede nekter straffskyld. Han er også mistenkt, men ikke siktet, for å ha drept 20 år gamle Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Politiet har slått sammen de to etterforskningene, og til sammen jobber det 20 etterforskere med saken.

– Etterforskningen er samlokalisert i Stavanger og slått sammen i den forstand at man jobber sammen i en stor gruppe, hvor ulike etterforskningsressurser jobber med ulike sider av sakene. Noen tar avhør, noen foretar tekniske undersøkelser, mens andre har ansvar for avhør av siktede. Det er en tematisk inndeling, sier Soma.

Planlegger nye avhør av siktede

Da 50-åringen ble pågrepet, ble det gjennomført avhør av ham over to dager. Siden er han ikke avhørt på nytt. Mannen ble varetektsfengslet i fire uker, og han sitter nå i høysikkerhetsfengselet Åna på Jæren.

Forsvarerne hans har anket fengslingen, og lagmannsretten vil denne uka beslutte om mannen skal løslates eller om varetektsfengslingen opprettholdes.

– Det legges nå en plan for å avhøre siktede igjen, noe som vil skje i den inneværende fengslingsperiode. Det er foreløpig ikke noen dato på det, sier politiadvokat Soma.

Politiet gjennomgår nå beslag, håndterer tips og planlegger for nye avhør av siktede. Det jobbes også med å gjennomgå etterforskningsmateriell fra den tidligere etterforskningen.

– Man har tilgang til den totale etterforskningen, og mye av det som ligger der, er jo relevant å se på i dag med nye opplysninger som har kommet, sier Soma.