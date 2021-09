FHI gleder seg over ferske vaksinestudier

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet gleder seg over nyheten at coronavaksinen beskytter godt mot deltavarianten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Ifølge nye vaksinestudier er coronavaksinen det beste våpenet i kampen mot pandemien. Det gleder FHI, som sier vaksinen er overlegen overfor deltavarianten.

– Etter at deltavarianten ble dominerende, er beskyttelse mot å bli smittet sunket noe, men beskyttelsen mot innleggelse og død er fortsatt veldig god. Vaksinene knuser deltavarianten, det er bare herlig å se, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Det framgår at vaksinen fra Moderna gir mest effektiv beskyttelse mot deltavarianten av viruset. Ekspertene sliter med å forstå hvorfor, ifølge Medical Express.

Det er amerikanske smittevernbyrået Centre for Disease Control and Prevention (CDC) som har publisert de oppsiktsvekkende studiene.

Et av hovedfunnene er at uvaksinerte har elleve ganger høyere risiko for å dø av coronaviruset sammenlignet med fullvaksinerte.

Tilsvarende tall viser at risiko for sykehusinnleggelser øker ti ganger, mens smitterisikoen øker 4,5 ganger.

– Vaksinene er i ferd med å gjøre jobben sin, nemlig å endre situasjonen fra en akutt, nasjonal krise til en vinterplage vi kan håndtere greit, sier Aavitsland til kanalen.

Over 3,4 millioner nordmenn er så langt fullvaksinerte, mens over 3,9 millioner har fått minst en vaksinedose.