Politiet skal undersøke hvorfor de løsner skudd oftere enn før

NTB

15 personer er skutt av politiet de siste tre årene, like mye som de åtte årene før. Nå skal politiet finne ut hvorfor de skyter oftere enn tidligere.

Det siste året har tre personer har mistet livet etter å ha blitt truffet av politiets skudd.

39 ganger siden 2005 er mennesker truffet av politiets skudd i Norge – åtte av dem døde, viser en gjennomgang av sakene til Spesialenheten for politisaker, skriver NRK.

Selv om norsk politi skyter mindre sammenlignet med politi i andre land, har antallet politiskytinger økt i Norge de siste årene. 15 personer er skutt av politiet de siste tre årene. Det er like mye som de åtte årene før.

Politiet skal nå starte et systematisk arbeid for å finne ut hvorfor utviklingen går denne veien. De er allerede i gang med forberedelsene til et større arbeid som starter opp neste år.

– Vi må for eksempel se på endringer i kriminalitetsbildet, erfaring med midlertidig bevæpning og på opplæringen og kompetansen hos politiet, sier Elisabeth Rise, sjef for politioperativ seksjon i Politidirektoratet.

– Det må være et mål å skyte sjeldnere, sier hun.