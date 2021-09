Politiet ber om fire ukers varetekt for drapsforsøk-siktet mann i Bergen

NTB

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Bergen, blir framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett mandag.

På grunn av fare for bevisforspillelse vil politiet be om fire ukers varetektsfengsling, brev- og besøksforbud, medieforbud, og at kjennelsen unntas offentligheten. Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

En kvinne i 20-årene ble natt til søndag funnet hardt skadd, og fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter en voldshendelse natt til søndag. Ifølge politiet er kvinnen fremdeles under behandling ved sykehuset.

Kort tid senere pågrep politiet en mann i 20-årene i nærheten av adressen. Ifølge politiet er det en relasjon mellom fornærmede og siktede.

Politiet opplyser at siktede fremdeles ikke er avhørt, og at det ikke skal gjennomføres avhør mandag. Siktede har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld, men har samtykket til at rettsmøtet kan gjennomføres som kontorforretning, og det antas å bli gjennomført uten at siktede eller fornærmede er til stede.

Politiet er ikke ferdig med åstedsundersøkelsene. De har gjort beslag på åstedet, men av hensyn til etterforskningen vil de ikke opplyse om hvilke beslag som er gjort. Framover vil politiet fortsette med undersøkelser av åstedet, vitneavhør, og gjennomgang og analyse av elektroniske spor.

Siktedes forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, svarer overfor NTB at han henviser til Vest politidistrikt for all informasjon i saken.