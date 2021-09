Aftenposten beklager annonse-glipp

I Aftenposten-annonsen stiller kunstneren Per Fronth spørsmålstegn ved Nasjonalmuseets kjerneverdier: «Tror du kunst-Norge opplever deg slik? Tenker du dine ansatte opplever at verdiene etterleves?», spør kunstneren museets direktør.

«Jeg sendte deg en email på torsdag 2. september som jeg ikke har hørt tilbake fra. Dette er kun en liten reminder.»

Slik så det ut da kunstneren Per Fronth rykket inn en annonse i lørdagsmagasinet til landets største abonnementsavis, Aftenposten, 11. september.

Annonsen var et direkte personangrep på Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Fronth viser til Nasjonalmuseets tre verdier, som er åpenhet, å være uredd og å gi anerkjennelse. Deretter stiller han dette spørsmålet:

«Tror du kunst-Norge opplever deg slik? Tenker du dine ansatte opplever at verdiene etterleves?»

Beklager personkarakteristikker

I Aftenposten-annonsen stiller kunstneren flere spørsmål til direktøren for Nasjonalmuseet. Les mer Lukk

Mandag 13. september beklager Aftenposten at annonsen kom på trykk, og at den hadde en utforming som inneholdt personkarakteristikker av Karin Hindsbo, melder Medier24.

«Hverken annonsens form eller innholdet i annonsen er i tråd med Aftenpostens retningslinjer for annonsering. At denne versjonen av annonsen ble publisert, skyldes en glipp som alene er Aftenpostens ansvar».

Her kan du lese hele mailen som ble sendt til Hindsbo 2. september.

«Overutviklet berøringsangst»

I avisens beklagelse presiseres det at annonseteksten inneholdt uriktige påstander om kunstnerens korrespondanse med Nasjonalmuseet.

ABC Nyheter har bedt museets direktør om en kommentar.

I annonsen viser kunstneren Per Fronth til at «det offentlige Kunst-Norge har overutviklet berøringsangst for det private kunstfeltet.»

Per Fronth regnes som en av Norges mest profilerte kunstnere. Han arbeider som fotograf, maler og grafiker og bruker en blandingsteknikk i sine grafiske verk, der foto kombineres med litografi.

Fronth har så langt ikke kommentert avisens beklagelse.