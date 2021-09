Drapsforsøk-siktet mann framstilles for varetektsfengsling i Bergen

NTB

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Bergen, blir framstilt for varetektsfengsling mandag, melder Bergensavisen.

En kvinne i 20-årene ble funnet hardt skadd, og fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter en voldshendelse natt til søndag. Kvinnen ble funnet i en blokkleilighet i Åsane.

Kort tid senere pågrep politiet en mann i 20-årene i nærheten av adressen. Ifølge politiet er det en relasjon mellom fornærmede og siktede.

Søndag hadde politiet ikke tatt stilling til om de vil fremstille den siktede mannen for varetektsfengsling, men dette ville bli avgjort i løpet av mandag. Mandag skriver BA at han mandag framstilles for fengsling i Hordaland tingrett.

Siktedes forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, har foreløpig ikke kommentert saken overfor avisen.

Søndag hadde politiet ikke fått avhørt noen av de to partene. Siktede hadde foreløpig ikke villet la seg avhøre, sa politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Dagbladet.