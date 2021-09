Agder-politiet tar selvkritikk for lang behandling av besøksforbud

NTB

I fire uker ventet en kvinne i Agder på å få behandlet begjæringen om besøksforbud. Så ble hun drept. Nå beklager Agder-politiet lang behandlingstid.

– Vi har justert våre rutiner for å sikre en raskere vurdering av besøksforbud, sier visepolitimester Arne Sundvoll til avisen Fædrelandsvennen.

Det skjer etter at småbarnsmoren Cansel Godek ble drept i sitt eget hjem på Evje i fjor høst. En måned tidligere hadde hun anmeldt ekskjæresten og bedt om besøksforbud.

Da kvinnen ble knivstukket var hennes begjæring ennå ikke behandlet, og ekskjæresten står nå tiltalt for drap.

Politiet har bekreftet at de igangsatte en intern gjennomgang etter drapet for å vurdere hvordan kvinnens begjæring kunne ha blitt behandlet raskere.

– Jeg kan beklage at vi ikke endret våre rutiner før denne saken, sier Sundvoll.

Han opplyser at politiet i Agder nå har presisert at en jurist skal ta stilling til slik begjæring innen 24 timer og vurdere om det er behov for ytterligere etterforskning for å avgjøre en slik begjæring. Etterforskningsskritt som besluttes, skal nå gjennomføres innen sju dager. Tidligere var instruksene at besøksforbud skulle «vurderes snarest».

Rettssaken mot mannen er berammet til å starte i Agder tingrett 11. oktober. Det er satt av tre dager til saken.