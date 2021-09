NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 13. september.

Stortingsvalg og sametingsvalg

Klokka 21.00 i kveld stenger de siste valglokalene for stemmegivning ved stortings- og sametingsvalget. Da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag, hadde allerede over 1,6 millioner personer stemt ved stortingsvalget, noe som utgjør 42,3 prosent av alle stemmeberettigede. Dermed er det en mulighet for at valgets vinnere og tapere er klare allerede ganske tidlig i kveld.

Michelinstjernene fordeles

I kveld blir det kjent hvilke nordiske restauranter som får michelinstjerner for 2021. For første gang vil prisutdelingen bli direktesendt på TV, produsert av Matkanalen. I fjor var elleve norske steder på lista over spisesteder med én eller flere stjerner.

Utenriksministeren på Afghanistan-møte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar på et digitalt høynivåmøte med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) om den humanitære situasjonen i Afghanistan.

Vaksinekrav for offentlig ansatte i New York

I dag innføres det krav om vaksine eller testing for offentlig ansatte i storbyen New York. Også byens aksjemeglere pålegges å vaksinere seg.

Trekning av NM-semifinaler

Klokka 12.30 i dag blir det klart hvem som møter hvem i semifinalene i norgesmesterskapet i fotball for kvinner. I går ble Rosenborg klare for den neste runden med 4-0-seier over Avaldsnes. Lørdag tok Sandviken, LSK Kvinner og Vålerenga seg videre.