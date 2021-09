Tidligere stortingspolitikere betaler tilbake etterlønn

NTB

Frps Helge Thorheim og Aps Christian Tynning Bjørnø skal betale tilbake etterlønnsytelser på flere titalls tusen kroner til Stortinget.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Thorheim meldte ikke fra om inntekter fra styreverv, pensjon, livsforsikring, møtegodtgjørelse og arbeid for Karmøy kommune etter at han hadde forlatt Stortinget. Han meldte fra om mange andre inntektskilder, men skal nå betale tilbake 74.000 kroner. Thorheim meldte fra om saken til Stortinget tirsdag, og fikk krav om tilbakebetaling fredag.

Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø mottok etterlønn i to uker etter at han hadde begynt i ny jobb i februar 2018. Dette skal dreie seg om noe over 25.000 kroner.

– Etter å ha sjekket sluttoppgjøret fra Stortinget viser det seg at jeg har fått etterlønn i to uker for mye. Dette var ikke intensjonen. Jeg burde sjekket dette grundigere ved oppstart i ny jobb. Beløpet er tilbakebetalt fredag formiddag, skriver Bjørnø i en melding til avisa.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har betalt tilbake ytterligere 9.000 kroner på toppen av en sum hun allerede hadde tilbakebetalt etter samtaler med Stortinget, ifølge DN.