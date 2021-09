Sør-Norge får det beste valgværet – regn i nord

Været på valgdagen blir best i Sør-Norge. Bildet er fra ett av stedene man kunne forhåndsstemme i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Sola vil skinne over valglokalene i Sør-Norge mandag, mens velgerne i nord må kle godt på seg når de skal avgi sin stemme.

– Det er noen som er heldigere enn andre, sier statsmeteorolog Siri Wiberg til NTB om hvordan været blir på valgdagen mandag.

Hun forteller at vi vil få det beste været på valgdagen i store deler av Sør-Norge, i alle fall sør for Stad og Dovre.

– Det er ventet opphold og en god del sol. Det vil nok blåse litt på kysten av Vestlandet, men det blir en fin dag å gå ut og stemme på, sier meteorologen.

Om ikke det blir like høy temperatur som under valgkampen, kan Oslo og Kristiansand i alle fall vente seg opp mot 18 grader, mens det på Vestlandet blir en grad eller to kjøligere.

Det blir gradvis dårligere vær etter hvert som vi beveger oss nordover. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det ventet bygevær som kan komme og gå, og rundt 10 grader.

Det dårligste valgværet finner vi i Nord-Norge. Ifølge Wiberg er det ventet et lavtrykk som kommer inn mot nordlige deler av Nordland og Troms, som gir byger sør for dette. Det betyr at Nordland stort sett får byger, mens det blir mer sammenhengende regn i deler av Troms og Finnmark.

– Vi har sendt ut farevarsel for mye nedbør på vidda, og det kan bli snø over 300 meter. Det er ganske kald luft i det lavtrykket. Bodø får rundt sju grader, i Tromsø og Hammerfest vil det ligge på seks grader.

På Svalbard vil det derimot være opphold og varierende skydekke mandag, og temperaturen er ventet å ligge på rundt 1 grad, sier Wiberg, som selv allerede har lagt sin stemmeseddel i valgurnen.