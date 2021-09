MDG vil bygge flere strømkabler til Europa

MDG skriver i sitt arbeidsprogram fram mot 2025 at partiet vil øke elavgiften for å få ned strømforbruket til folk flest. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Rekordhøye strømregninger til tross, MDG går til valg på å øke elavgiften og bygge flere kraftkabler til utlandet.

– Vi ønsker ikke å bruke strømprisen aktivt for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Vi vil heller ha et mye mer omfordelende skattesystem, sier MDGs energipolitiske talsperson Ask Ibsen Lindal til Nationen.

MDG skriver i sitt arbeidsprogram at partiet vil øke elavgiften for å få ned strømforbruket til folk flest.

Lindal understreker likevel overfor Nationen at når strømprisene så høye som de er i dag, vil det ikke være aktuelt for MDG å øke elavgiften.

– Å øke elavgiften kan isolert sett innebære en liten økning i strømregninga på 150–200 kroner i året for en enebolig, men støtteordninger for solenergi og energisparing vil redusere både energiforbruk og strømregning. Dette er en løsning som er bra for både mennesker og miljø, utdyper han overfor NTB.

Lindal sier også at han er enig i at den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland, sammen med lite nedbør i vannmagasinene, har økt strømprisene i Norge. Likevel mener Lindal at nye kabler må bygges kjapt.

– Vi er forkjempere for å få utbygging av kraftutveksling for å muliggjøre overgangen til et nullutslipps energisystem, sier han.